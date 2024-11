Espanha se prepara para a conta astronômica das inundações

"Ainda é cedo para fazer estimativas, mas à medida que observamos mais imagens, sabemos que, em termos econômicos, certamente terá um custo elevadíssimo", afirmou Celedonio Villamayor, diretor do organismo responsável por pagar indenizações em caso de desastre natural, o CCS.

As inundações de julho de 2021 que afetaram Alemanha, Bélgica, França, Áustria e Países Baixos, com um balanço de mais de 200 mortos, tiveram um custo de 43 bilhões de dólares (249 bilhões de reais na cotação atual), segundo a resseguradora Swiss Re.

- "Consequências incalculáveis" -

Independente do custo final, as inundações pesarão sobre as finanças do Estado e da região da Comunidade Valenciana, a mais afetada pelas chuvas torrenciais, que deixaram pelo menos 218 mortos.

O governo regional já anunciou uma ajuda de emergência de 250 milhões de euros (270 milhões de dólares, 1,56 bilhão de reais), isenções fiscais e compensações para as empresas.

Ao lado do governo central, as autoridades financiarão os custos das operações de limpeza e das obras de reconstrução.