Um ano depois do compromisso histórico contra os combustíveis fósseis, o mundo ainda espera

Tecnologias renováveis, como a solar e a eólica, são implementadas a uma velocidade vertiginosa, mas não suficientemente rápida para impedir a queima de mais petróleo, carvão e gás, afirmou a Agência Internacional de Energia (AIE) em outubro.

As emissões globais, causadas principalmente pelos combustíveis fósseis, estão em níveis recordes, elevando as concentrações de gases de efeito estufa para níveis sem precedentes, informaram duas agências da ONU.

Desde a assinatura do histórico pacto da COP28 em Dubai, "os líderes lutam para transformar esses compromissos em realidade", disse Katrine Petersen, do think tank E3G.

"Houve um certo vácuo de liderança política em algumas destas questões... e uma tendência potencialmente preocupante de que este histórico pacote energético desapareça das agendas políticas dos líderes", acrescentou.

- "Apoio em retrocesso" -

Papua Nova Guiné, uma nação do Pacífico vulnerável aos impactos climáticos, afirma estar "farta da retórica" e boicota as negociações deste ano lideradas pela ONU no Azerbaijão.