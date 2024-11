Cantor Liam Payne consumiu álcool, cocaína e antidepressivo antes de morrer

O MP detalhou nesta quinta que "foram descobertas condutas ilícitas a partir das quais três pessoas foram indiciadas", cujos nomes não foram divulgados.

Uma delas é a pessoa que acompanhava Payne cotidianamente durante sua estadia em Buenos Aires. Ela foi indiciada por abandono de pessoa incapaz que resulta em morte -- crime que prevê penas de 5 a 15 anos -- e por fornecer entorpecentes, diz o texto.

O segundo acusado é um funcionário do hotel que, segundo o MP, "deve responder por dois fornecimentos comprovados de cocaína a Liam Payne" no período em que ele estava no estabelecimento, enquanto o terceiro é outro fornecedor de drogas que foi "indiciado por dois outros fornecimentos claramente verificados em dois momentos diferentes do dia 14 de outubro".

Nas primeiras conclusões publicadas nesta quinta, o Ministério Público informa que as lesões que Payne apresentava eram compatíveis com as produzidas por queda de altura e que se descartava as auto infligidas, bem como "a intervenção física de terceiras pessoas".

"Payne não estava plenamente consciente ou atravessava um estado de diminuição notória ou de abolição da consciência no momento da queda", acrescentou.

