Em Valência, o mundo dos mortos também é um lamaçal

- Possibilidades reduzidas -

As funerárias de Valência têm ajudado as funerárias das localidades afetadas.

"Estamos ajudando-as com carros, funcionários, papelada, viagens ao hospital e até mesmo enterrando-os", explicou o funcionário de uma das agências funerárias da terceira maior cidade da Espanha, sob condição de anonimato.

"Os cemitérios nos vilarejos são terríveis e as pessoas se veem obrigadas a desistir de enterrá-los lá", diz ele.

No final, a catástrofe também reduziu as margens de decisão a escombros, e "se não houver escolha a não ser enterrá-los, isso terá de ser feito onde puder ser feito", resume laconicamente um homem de 69 anos, que não quis fornecer o nome e que veio dar uma mão na limpeza do cemitério de Catarroja.

