Europa tenta mostrar unidade diante do retorno de Trump à Casa Branca

O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orban, afirmou que os temas tratados foram "muito complicados, difíceis e perigosos".

"Não temos tempo a perder", disse ele.

"A história se acelera com as eleições nos Estados Unidos, e um capítulo se fecha. O mundo vai mudar, e vai mudar mais rapidamente do que antes, mais rápido do que pensamos", afirmou Orban.

"Também concordamos que a Europa deve assumir uma maior responsabilidade em garantir nossa própria paz e segurança. Para dizer de forma clara: não podemos esperar que os americanos nos protejam", acrescentou.

Sobre a possibilidade de um fim negociado para a guerra na Ucrânia, os países que participaram da reunião concordaram que o Velho Continente deve ter um papel protagonista.

"A Europa deve continuar sendo um ator ativo nas negociações no futuro. Isso determinará o futuro da Europa", comentou Orban, que observou que "em breve haverá tais negociações".