Fazendeiro é condenado na Argentina por matança de centenas de pinguins

No entanto, se for aplicado o somatório das acusações, a pena pode chegar a 12 anos de prisão, segundo indicou à AFP o advogado da causa Lucas Micheloud.

A promotora María Florencia Gómez, que pediu quatro anos de prisão para o acusado, sustentou que o réu agiu com "crueldade" e causou danos "irreversíveis" à fauna e flora do lugar quando, com uma retroescavadeira, "realizou trabalhos de limpeza e manipulação do solo [...] esmagando os ovos e pintinhos que estavam no caminho".

La Regina disse no início do julgamento ao canal argentino TN que sua forma de proceder "não foi a correta", mas que "não havia outra saída porque o Estado esteve ausente por mais de 10 anos", durante os quais ele reivindicou a abertura de caminhos e delimitações entre a fazenda que administra e a reserva.

A ação foi apresentada pelo estado provincial, pela Associação de Advogados Ambientalistas e ONGs como o Greenpeace.

Neste caso, "é um feito para a Justiça ambiental e a proteção dos pinguins e da natureza", considerou em comunicado Matías Arrigazzi, biólogo e integrante da equipe de campanhas do Greenpeace Andino.

A imprensa argentina batizou o caso de "O massacre de pinguins em Punta Tombo", já que os fatos ocorreram em uma propriedade que faz divisa com a reserva de Punta Tombo, na costa atlântica.