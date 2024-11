Governo da Colômbia e ELN decidem retomar processo de paz após reunião em Caracas

Também pediu que os Estados Unidos "não se oponham à solução política do conflito" e "avancem o máximo possível" nas negociações até 2026, bem como "um acordo nacional".

"O objetivo é fazer o máximo de progresso possível", disse Beltrán. "Faltam 20 meses (...). Chegamos em um acúmulo de acordos parciais e com a vontade de avançar o máximo possível".

O grupo insurgente declarou no início da reunião na Venezuela seu "compromisso" com a busca de uma "solução política".

A negociadora-chefe de Petro, Vera Grabe, disse na semana passada que a "reativação" de um "cessar-fogo" e a "dinâmica humanitária", entre outras questões, seriam abordadas, de acordo com um comunicado presidencial.

O diálogo com o ELN foi realizado no México, em Cuba e na Venezuela. A última reunião anterior em Caracas entre as partes foi em maio.

O ELN, em armas desde 1964, intensificou sua ofensiva no início de agosto, quando decidiu não retomar uma trégua que estava em vigor desde 2023. As forças militares também retomaram as operações contra os rebeldes.