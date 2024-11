ONU estudará dar 'maior proteção' a locais de interesse cultural no Líbano

As primeiras análises da agência, realizadas à distância, ainda não "identificaram danos visíveis" nos locais declarados Patrimônio da Humanidade pela Unesco, como o templo romano de Baalbek, no leste, ou o porto fenício de Tiro, no sul.

"Entretanto, essas avaliações preliminares terão que ser complementadas com inspeções mais precisas no terreno quando a situação permitir", acrescentou o organismo da ONU.

A Unesco destacou que os bens inscritos na Lista Internacional de Bens Culturais sob Proteção Reforçada gozam de "imunidade de alto nível" contra ataques militares. Assim, medidas e sanções penais podem ser aplicadas caso essa proteção não seja respeitada.

Mais de 100 deputados libaneses pediram nesta quinta-feira a proteção dos locais históricos do país contra os bombardeios.

jf-sjw/jh/ach/sag/jvb/ic/mvv

© Agence France-Presse