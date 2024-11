OAB suspende advogada investigada por venda de decisões no STJ

A advogada Caroline Azeredo, investigada sob suspeita de integrar um grupo que vendia decisões no STJ (Superior Tribunal de Justiça), teve sua carteira suspensa na OAB (Ordem dos Advogados do Brasil).

O procedimento para apurar a conduta de Azeredo foi aberto na OAB do Distrito Federal após a revista "Veja" revelar que a advogada está sendo investigada pela Polícia Federal por, supostamente, intermediar a compra de decisões no gabinete da ministra Nancy Andrighi, do STJ.

A denúncia contra Azeredo partiu de um ex-namorado, o advogado Rodrigo de Alencastro. Ele disse ter ouvido uma conversa em que sua então companheira dizia que usaria uma lista de processos do gabinete para tentar influenciar nas decisões, vendendo influência para terceiros.