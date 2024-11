Mãe de bebê prematuro sequestrado na França é entregue às autoridades

De acordo com Wattimena, a mãe do bebê, de 25 anos, saiu em um voo do aeroporto de Schiphol por volta das 10h00 de Brasília.

O pai de 23 anos "permanece sob custódia" nos Países Baixos, disse ele.

As autoridades francesas emitiram um alerta de sequestro e mandados de prisão europeus para o casal depois que Santiago foi levado de um hospital em um subúrbio de Paris.

O recém-nascido tinha apenas 17 dias de vida e precisava de cuidados médicos constantes para sobreviver devido à sua condição prematura.

As autoridades belgas também participaram da busca, pois acredita-se que os pais de Santiago tenham fugido da França para a Bélgica antes de chegar aos Países Baixos.

