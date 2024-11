Mensagens virais sobre enchentes na Espanha: desinformação agrava a catástrofe

Enquanto as enchentes ainda assolavam vilarejos inteiros em Valência e em outras regiões da Espanha, a desinformação enchia as redes sociais com mensagens perigosas e prejudiciais. Os falsos avisos foram acompanhados por negacionistas da mudança climática, forçando as autoridades a lidar com os boatos.

Uma semana após o desastre, 219 pessoas estavam mortas e 89 estavam desaparecidas. Em alguns lugares, a chuva foi equivalente à quantidade de um ano.

Entre os avisos oficiais, mensagens de conteúdo falso se tornaram virais nas redes, correndo o risco de causar mais pânico e dificultar o trabalho dos bombeiros, da polícia e dos profissionais de saúde no terreno.