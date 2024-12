Oposição apresenta moção de impeachment contra presidente interino da Coreia do Sul

A oposição sul-coreana anunciou nesta quinta-feira (26) que apresentou uma moção para o impeachment do presidente interino Han Duck-soo. Ele é criticado por se recusar a preencher três vagas no Tribunal Constitucional, corte que deve emitir uma decisão dentro de seis meses a respeito do impeachment do presidente conservador Yoon Suk-yeol, deposto após a tentativa de impor a lei marcial, em 3 de dezembro.

"Apresentamos a moção pouco antes da sessão plenária", disse o deputado do Partido Democrático e principal opositor, Park Sung-joon, em uma coletiva de imprensa na Assembleia Nacional. "Vamos submetê-la à votação amanhã", acrescentou.

A oposição criticou Han Duck-soo por se recusar a preencher três vagas no Tribunal Constitucional. As cadeiras estão vagas desde outubro, devido à aposentadoria de seus titulares no ano passado. O tribunal se encontra agora encarregado da tarefa urgente de validar ou invalidar o impeachment do ex-presidente Yoon Suk-yeol, que foi aprovado pelos deputados em 14 de dezembro. A destituição se deveu à sua tentativa fracassada de impor a lei marcial e amordaçar o Parlamento, enviando o exército para o local alguns dias antes.