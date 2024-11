Califórnia ordena saída de moradores após incêndio que destruiu mais de 100 casas

"Estamos combatendo o fogo há 26 horas, e colocamos todos esses caminhões nos hidrantes, e secamos as reservas de água", disse Gardner a jornalistas.

Gardner esclareceu que, embora não seja comum, não é algo inusitado. "Estamos preparados para isso, então nos impacta, mas vamos mitigar", acrescentou.

Cerca de 70 mil pessoas na região ficaram sem eletricidade devido a cortes preventivos, segundo a fornecedora Southland. A medida, comum durante incêndios para evitar novas chamas com a queda de postes, pode ser ampliada.

As causas do incêndio estão sob investigação, mas especialistas climáticos explicaram que as chamas começaram exatamente quando a região estava sob um exacerbado alerta vermelho.

"O que significa ventos muito fortes, umidade muito baixa e muito combustível", explicou Rich Thompson, meteorologista do Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos.

A região passou por dois anos de muita chuva, o que estimulou o crescimento da grama que agora, sob seca, calor e ventos, se torna o combustível ideal para a rápida propagação do fogo.