Em telefonema, Lula elogia postura de Biden de garantir transição pacífica

O périplo de Biden pelo Brasil começa no dia 17 de novembro e o governo Lula espera que a visita à Amazônia tenha um impacto semelhante à viagem de Emmanuel Macron, presidente da França, pela região. O objetivo é mostrar que o Brasil tem resultados a apresentar sobre a questão da queda do desmatamento e que faz sua parte, mas que sua preservação é uma responsabilidade compartilhada com os países ricos.

Sob o governo de Donald Trump, o temor é de que a questão climática sofra um forte abalo, com repercussões também para a COP30, em Belém, além de eventuais cortes de recursos americanos para o combate ao desmatamento no Brasil.

A viagem na próxima semana ocorre num momento de profunda frustração para Biden, que termina de forma melancólica seus quatros anos no governo. Ao longo dos últimos dois anos, porém, sua relação com Lula foi sempre descrita por diplomatas de ambos os lados como "positiva" e "amistosa". No começo de 2023, Lula escolheu os EUA como destino de sua primeira viagem ao exterior em seu terceiro mandato.

"Biden confirmou também a decisão do governo estadunidense de aderir à Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza. Ambos trataram ainda da visita prevista do presidente Biden a Manaus (AM), antes da Cúpula, e acertaram a realização de reunião bilateral no Rio de Janeiro", disse a nota. De acordo com o governo, "Lula reiterou a amizade e admiração pelo presidente Biden e observou o excelente momento das relações Brasil-EUA nos últimos anos."

"Ambos destacaram a importância da iniciativa bilateral pela promoção do trabalho decente no mundo — a Parceria pelos Direitos dos Trabalhadores — e a convergência de prioridades entre os dois governos para a promoção da transição energética. Biden enalteceu a importância do Brasil para a preservação das florestas tropicais e para o combate à mudança do clima", completou a nota.

Do lado americano, a Casa Branca explicou que, em Manaus, Biden "visitará a floresta amazônica para conversar com líderes locais, indígenas e outros que trabalham para preservar e proteger esse ecossistema crítico".