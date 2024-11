Presidente da Federação Peruana de Futebol é preso por suspeita de corrupção

Outras sete pessoas foram detidas pelo caso, entre as quais estão presidente do Sporting Cristal, clube classificado para a Copa Libertadores de 2025, e o presidente do Atlético Grau, que vai participar da Copa Sul-Americana do ano que vem.

- Terceiro presidente da FPF preso -

Lozano não é o único presidente da FPF envolvido em escândalos. Também caíram seus antecessores Edwin Oviedo (2015-2018) e Manuel Burga (2002-2015).

Oviedo renunciou ao cargo em 2018, quando foi detido em um caso de homicídio no qual permaneceu preso por quase quatro anos, até ser absolvido pela justiça.

Quanto a Burga, foi envolvido no escândalo do FIFAgate (2015), sendo proibido para sempre de exercer qualquer cargo de liderança de futebol. Foi o único dirigente absolvido após ser julgado nos Estados Unidos.

