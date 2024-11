Wall Street fecha em alta com novos recordes para Nasdaq e S&P 500

Seus concorrentes de Intel (+4,71%), AMD (+3,25%) e Broadcom (+2,37%) também sobem rapidamente.

A Tesla, cujo fundador Elon Musk apoiou economicamente a campanha de Donald Trump, continuou subindo (2,90%) após sua disparada de quarta-feira.

O grupo de mídia de Trump, Trump Media and Technology Group (TMTG), sofreu uma queda brutal (-22,97%) após uma subida brilhante. É uma ação muito procurada pelos especuladores e tem variações fortes um dia após o outro.

O grupo de mídia Warner Bros Discovery avançou 11,81% apesar de um faturamento em queda e inferior ao esperado no terceiro trimestre. O mercado se fixou no aumento de 7,2 milhões de assinantes de sua plataforma de streaming Max com relação ao trimestre anterior.

Por outro lado, as ações da empresa argentina de comércio eletrônico e serviços financeiros Mercado Livre despencaram mais de 16% na Bolsa de Nova York, após a divulgação de seu informe de resultados para o terceiro trimestre.

Segundo o documento publicado na quarta, o Mercado Livre teve uma receita líquida de 5,3 bilhões de dólares (R$ 30 bilhões), com 35% de aumento em 12 meses, e seu lucro líquido foi de US$ 397 milhões (R$ 2,25 bilhões), mas não conseguiu alcançar as expectativas do mercado e caiu.