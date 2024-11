Clubes ou empresas? Uma discussão que Milei trava com o futebol argentino

Na academia do clube, ele cumprimenta outros sócios que, como ele, jogam futebol, basquete e organizam festas enquanto as crianças praticam dança, natação e artes marciais. Muitos pais esperam na cafeteria, decorada com bandeiras que lembram títulos internacionais de jogadores da seleção argentina.

Mas se este clube, do qual o papa Francisco é torcedor, se tornar empresa, "muitas coisas podem mudar ou os valores sociais se perderem", teme Nicosia, em entrevista à AFP na sede do San Lorenzo no bairro de Boedo, em Buenos Aires.

Na Argentina, as equipes que competem no futebol profissional são associações civis sem fins lucrativos controladas pelos sócios, que pagam uma mensalidade e têm direitos políticos.

Os clubes proporcionam "contenção e possibilidades" sociais, com as 300 bolsas para jovens do bairro vizinho aproveitarem a piscina, explica Martín Cigna, diretor do San Lorenzo.

Os bolsistas se preparam a um passo de onde treinam os jogadores do time profissional de futebol, vários deles milionários.

Ao contrário de outros países da região, como o Brasil, onde os clubes são menos vinculados às comunidades, na Argentina estas pequenas entidades, como o humilde Club Parque, de Buenos Aires, trabalham na formação de juvenis que mais tarde serão grandes jogadores de times da elite.