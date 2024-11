Incêndio ameaça mais de 11 mil construções na Califórnia

Robin Wallace contou como o lar onde cresceu foi consumido em minutos. "Esperávamos voltar para buscar algumas coisas, mas não pudemos. À tarde, estava tudo destruído. Foi muito rápido."

Linda Fefferman, que conseguiu fugir das chamas com o marido e três de seus cinco animais de estimação, narrou para os meios locais sua fuga estressante minutos antes de sua casa ser consumida pelo inferno.

"Foi assustador", disse. "Vimos [de um estacionamento] a fumaça, provavelmente a nossa casa queimando. Até agora, contamos entre 14 e 15 [casas destruídas] em nossa rua", comentou Fefferman, que diz não estar preparada para ver as cinzas do que era seu lar.

"Emocionalmente não estou pronta. Estou indo pouco a pouco [...] Quando você perde tudo, a cabeça meio que vai junto."

As chamas começaram na quarta-feira pela manhã, quando a região se encontrava sob alerta vermelho devido ao avanço de ventos poderosos e pela baixa umidade.

A Califórnia experimentou dois anos de muita chuva, o que promoveu o crescimento de grama que agora, diante da seca, do calor e dos ventos, se transforma no combustível ideal para a rápida propagação do fogo.