Biden vai receber Trump na Casa Branca para iniciar transição

- Cortes de impostos -

Entregar as chaves da Casa Branca ao republicano será um constrangimento para Biden, acusado por seu próprio grupo de ter facilitado o retorno de Trump, por ter demorado a desistir da corrida presidencial.

"Se o presidente tivesse saído mais cedo, teria havido outros candidatos na disputa", apontou a democrata Nancy Pelosi, ex-presidente da Câmara dos Representantes, ao jornal The New York Times. "O presidente apoiou Kamala Harris imediatamente, o que realmente tornou quase impossível a realização de primárias naquele momento. Se tivesse acontecido muito antes, teria sido diferente", acrescentou.

Com o peso de sua idade (81 anos), Biden só concordou em jogar a toalha em julho, deixando Kamala em seu lugar. Mas a vice-presidente, que descreveu Trump como um "fascista" e afirmou que ele representava "um perigo para a democracia", não conseguiu convencer os americanos de que entendia suas preocupações econômicas e de segurança.

De acordo com as pesquisas de boca de urna, as principais preocupações dos eleitores eram justamente a economia e a inflação, que haviam disparado durante o mandato de Biden, após a pandemia de covid-19.

Trump prometeu aos americanos melhorar suas vidas por meio de cortes de impostos e aumento de tarifas. Ele também disse que realizaria expulsões "maciças" de imigrantes irregulares.