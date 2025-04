Vídeo que elogia Lula com falas de premiê japonês é falso

Conclusão do Comprova: Não foram encontradas falas do primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba, com os elogios a Lula citados no vídeo analisado. O discurso dublado, exibido na postagem verificada, não corresponde às declarações públicas do primeiro-ministro repercutidas pela imprensa brasileira e japonesa na última semana. Os líderes participaram de um encontro, em Tóquio, entre os dias 23 e 27 de março.

O único discurso ao vivo de Ishiba ocorreu em uma coletiva de imprensa, no dia 26, na cerimônia de assinatura de acordos entre os países. O vídeo foi registrado pelo canal no YouTube do governo brasileiro, o CanalGov, e traduzido simultaneamente. Em sua fala, o primeiro-ministro deu boas-vindas a Lula e à primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, mas não fez os comentários do conteúdo analisado.

No discurso, que durou cerca de 20 minutos, Ishiba comentou sobre as promessas de colaboração e os laços entre os dois países. Ele citou o estabelecimento de acordos para fortalecer áreas envolvendo segurança, defesa, meio ambiente, economia, comércio e investimentos. Além disso, mencionou a importância do Brasil como um "parceiro capaz de liderar a comunidade internacional para a cooperação mútua" em um cenário de conflitos globais.

A partir de uma busca por reportagens em jornais brasileiros e japoneses, que repercutiram os detalhes da visita e os acordos assinados, também não foram localizadas falas públicas do primeiro-ministro sobre Lula ser um "herói de vida" ou outros comentários nesse sentido. Os veículos do Japão citaram a importância do encontro, apontando que o Brasil é um líder no Sul Global.

A recepção de Lula no Japão foi a primeira visita de Estado de um líder estrangeiro no país asiático desde 2019. Mas, diferentemente do que alega a postagem analisada, a repercussão do assunto foi tímida na imprensa mundial. Reportagens foram publicadas em veículos e agências de notícias internacionais, como a AP News, France 24, Foreign Policy e Buenos Aires Times.

O Comprova entrou em contato com o responsável pelo post no TikTok, mas não houve retorno até a publicação da checagem. O perfil se descreve como um canal de comédia, animes e política e publica vídeos gerados por inteligência artificial de personalidades, como Lula, Jair Bolsonaro, Donald Trump, Papa Francisco, dentre outros. Não há aviso nas publicações de que se trata de conteúdo humorístico e há comentários que indicam que seus autores acreditam na veracidade dos vídeos com políticos.