Coco Gauff vence Qinwen Zheng e é campeã do WTA Finals

A tenista americana Coco Gauff, número 3 do mundo, venceu a chinesa Qinwen Zheng (N.7) neste sábado (9) e conquistou o título do WTA Finals.

Gauff fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 3-6, 6-4 e 7-6 (7/2), em três horas e quatro minutos.

A americana de 20 anos, campeã do US Open em 2023, se tornou a mais jovem campeã do WTA Finals desde 2004, quando Maria Sharapova levantou o troféu aos 17 anos.