Quatro combatentes pró-iranianos morrem em ataques israelenses na Síria

Quatro combatentes sírios pró-iranianos foram mortos em um bombardeio israelense no início deste sábado (9) no leste de Aleppo, no norte da Síria, informou o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH).

Em Damasco, a agência de notícias oficial síria Sana, citando uma fonte militar, relatou "vários soldados feridos e danos materiais após um ataque aéreo do inimigo israelense em locais nas regiões de Aleppo (norte) e Idlib (noroeste) por volta das 00:45 (19:45 en Brasília)".

O OSDH disse que "quatro combatentes sírios pró-iranianos foram mortos em ataques israelenses contra um centro de pesquisa científica e armazéns perto de Safira, a leste de Aleppo".