Vítimas das inundações protestam contra gestão das enchentes em Valência

Nas áreas devastadas pelas inundações da semana passada no sudeste da Espanha, as vítimas continuam indignadas com os líderes políticos, a quem culpam por subestimarem a gravidade da ameaça e pela má-gestão da ajuda subsequente às enchentes.

Quase uma semana depois da revolta dos moradores da cidade valenciana de Paiporta contra os líderes do governo espanhol, da região de Valência e os reis, a indignação da população com os políticos continua viva.

Neste sábado, às 18h00 (14h00 em Brasília), Valência e outras cidades espanholas serão palco das primeiras grandes manifestações contra a gestão das inundações de 29 de outubro e suas consequências catastróficas, com mais de 200 mortos, dezenas de desaparecidos e muitos vilarejos devastados.