Rússia e Ucrânia lançam maiores ataques de drones desde início do conflito

Rússia e Ucrânia lançaram na madrugada deste domingo (10) os maiores ataques de drones em mais de dois anos e meio de conflito, denunciaram os dois países.

O Ministério da Defesa da Rússia afirmou ter derrubado 34 drones ucranianos que tinham como alvo a região de Moscou, o maior ataque à capital russa desde o início do conflito em fevereiro de 2022. De acordo com a mesma fonte, outros 36 drones foram abatidos em duas regiões que fazem fronteira com Moscou e três outras regiões fronteiriças ucranianas.

O ataque, que forçou o fechamento temporário de três aeroportos de Moscou, feriu uma mulher de 52 anos e incendiou duas casas na localidade de Ramenskoye, segundo as autoridades. Há quatro dias, Moscou lançou um ataque maciço de drones contra a capital ucraniana, que tem sido alvo de ataques quase diários no último mês.