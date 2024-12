Imagens do acidente em MG: veja fotos e vídeos após tragédia com 38 mortos

Imagem mostra o ônibus totalmente destruído pelas chamas Imagem: Divulgação/Bombeiros de Minas Gerais

Acidente envolveu um ônibus, uma carreta e um carro em Teófilo Otoni (MG) Imagem: Divulgação/Bombeiros de Minas Gerais

Imagem mostra carro e carreta destruídos após o acidente Imagem: Divulgação/Bombeiros de Minas Gerais

O que se sabe sobre o acidente

Todos os mortos estavam no ônibus. As vítimas morreram carbonizadas após ficaram presas nas ferragens. Uma delas é o motorista do coletivo. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu na BR-116, no km 286, na localidade de Lajinha por volta das 4h.

Busca por sobreviventes. A Polícia Civil de Minas Gerais informou que dos 38 mortos contabilizados, 25 estão totalmente carbonizados. Segundo a corporação, 37 pessoas morreram no local e uma morreu após socorro médico. "Nossas equipes estão percorrendo os hospitais da região em busca de sobreviventes. Não sabemos ainda quantos desembarcaram antes do acidente", informaram, em nota no início da tarde.