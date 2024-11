Terremotos sacodem sul de Cuba

"Aqui as pessoas saíram rapidamente para as ruas, porque o chão se moveu com muita força", disse à AFP por telefone Andres Perez, um aposentado de 65 anos que mora no centro de Santiago de Cuba. "Foi muito forte, minha mulher está muito nervosa."

Cuba ainda se recupera do furacão de categoria 3 Rafael, que atingiu o oeste do território, deixando-o por quase dois dias com falta de energia elétrica generalizada.

Um terremoto de magnitude 5,1 foi registrado em 17 de outubro em Santiago de Cuba, sem danos. Outro terremoto, de magnitude 7,7, foi registrado em janeiro de 2020 nas águas do Caribe e sentido em várias províncias cubanas, causando a evacuação de edifícios em Havana, sem danos relatados.

