Volta de Trump pode afetar independência do Fed

"Acho que tenho instintos melhores do que, em muitos casos, as pessoas que fazem parte do Fed ou o presidente", disse ele em 8 de agosto.

Para garantir a estabilidade dos preços e o pleno emprego, o banco central americano aumenta e diminui as taxas de juros conforme a evolução da economia dos EUA. E insiste em ficar fora da política.

Permitir que "políticos, cujo horizonte se estende apenas até a próxima eleição, tenham voz na política monetária (...) cria inflação e instabilidade econômica", enfatizou Don Kohn, ex-vice-presidente do Fed, em um artigo publicado no The New York Times em meados de outubro.

Durante seu primeiro mandato, Trump insultou regularmente os funcionários do Fedederal Reserve quando as taxas não caíam com rapidez suficiente para seu gosto.

Em uma publicação furiosa no X, ele chegou a questionar se o presidente da instituição, Jerome Powell - que ele mesmo havia nomeado - não era "um inimigo pior" do que o presidente chinês, Xi Jinping.

"Isso foi visto como uma comunicação muito hostil", disse à AFP David Wilcox, economista do Peterson Institute for International Economics e diretor de pesquisa econômica dos EUA para a Bloomberg.