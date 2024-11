Bombardeio israelense no norte do Líbano deixa ao menos 8 mortos

Um bombardeio israelense na região de Akkar, no norte do Líbano, uma área distante da fronteira com Israel, deixou ao menos oito mortos nesta segunda-feira (11), informou o Ministério da Saúde libanês.

"O ataque do inimigo israelense em Ain Yaacub, em Akkar, matou oito pessoas e feriu outras 14", disse a pasta em um comunicado, indicando que esse é um balanço provisório.

Pouco antes, a agência oficial de notícias NNA havia relatado que "um bombardeio inimigo teve como alvo uma casa no vilarejo de Ain Yaacub", a cerca de 150 km da fronteira.