Alemão Niels Wittich deixa cargo de diretor de provas da F1

Wittich, de 52 anos, foi nomeado no início de 2022 como co-diretor de provas junto com o português Eduardo Freitas, em substituição ao australiano Michael Masi, demitido após as controversas decisões que permitiram a vitória de Max Verstappen na última corrida da temporada 2021.

Desde o final de 2022, Wittich ocupava o cargo sozinho, depois que Freitas foi demitido, a partir do Grande Prêmio do Japão daquele ano, em que Verstappen se proclamou campeão.

hdy/bde/pm/mcd/cb/aa

© Agence France-Presse