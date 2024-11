Israel abre novo ponto de passagem para ajuda humanitária em Gaza

O Exército israelense anunciou, nesta terça-feira (12), a abertura de um novo ponto de passagem para a ajuda humanitária na Faixa de Gaza, antes do prazo limite imposto pelos Estados Unidos para melhorar as condições de vida no território palestino.

"Como parte do esforço e do compromisso de aumentar o volume e as vias de ajuda à Faixa de Gaza, a passagem de Kisufim foi aberta hoje", afirmou o Exército em um comunicado conjunto com o COGAT, o órgão do Ministério da Defesa de Israel responsável pelos assuntos civis nos Territórios Palestinos.

Em 13 de outubro, os ministros das Relações Exteriores e da Defesa dos Estados Unidos, Antony Blinken e Lloyd Austin, enviaram uma carta a Israel com uma série de exigências destinadas a facilitar o aumento da ajuda humanitária, dando a Israel um prazo de 30 dias para responder.