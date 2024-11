Nintendo faz mudança estratégica para conquistar um público mais amplo

A Nintendo também foi para as telonas: após o sucesso de bilheteria do ano passado de "Super Mario Bros", o grupo está preparando uma sequência para 2026, bem como um filme baseado no universo Zelda.

"Nos últimos dez anos, houve uma verdadeira guinada de 180 graus" na estratégia da fabricante, diz Florent Gorges, editor e autor de livros sobre a história da gigante japonesa do entretenimento.

De acordo com ele, a relutância histórica da Nintendo em explorar suas licenças foi parcialmente explicada pelo "conservadorismo" da empresa.

"Havia essa cultura de sigilo levada ao extremo na Nintendo, muito relutante em relação a coisas novas", diz ele.

Além disso, a empresa saiu "consideravelmente castigada no início dos anos 1990 depois de confiar sua licença Mario a Hollywood" para um filme que gerou críticas quase unânimes, acrescenta ele.

- Experiências ruins -

As sementes dessa mudança estratégica foram plantadas no início dos anos 2000, quando as decepções de dois de seus consoles (o Nintendo 64 e o GameCube) levaram a empresa a um processo de reflexão interna.