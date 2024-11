Rainha Camilla retoma seus compromissos com programa mais leve após infecção pulmonar

A recepção será a primeira aparição pública de Camilla desde que ela retornou da Austrália e de Samoa, há duas semanas e meia, em uma viagem com seu marido Charles III.

Na tarde de quarta-feira, ela participará de um evento relacionado à indústria da televisão e do cinema, mas também não ficará durante toda a cerimônia.

Camilla não compareceu à pré-estreia de Gladiator II, na quarta-feira, em Leicester Square, onde deveria se encontrar com o ator Paul Mescal e o diretor Ridley Scott, entre outros.

A rainha também não participou das comemorações militares de Londres no último fim de semana, apesar de estar programada para participar de um evento no Royal Albert Hall no sábado à noite e de uma cerimônia de homenagem no domingo no monumento oficial de guerra britânico, o Cenotaph.

A princesa Katherine, esposa do príncipe William, esteve presente nessas comemorações, depois de anunciar em setembro que havia encerrado sua quimioterapia, abrindo caminho para um retorno gradual aos compromissos públicos.

ctx/alm/psr/aa