Transplantados, a equipe de futebol incomum que promove a doação de órgãos no Chile

Apesar das grandes cicatrizes que os atletas carregam, quando a bola rola no gramado correm atrás dela sem maiores preocupações.

Não usam nenhuma proteção especial na área transplantada. "(Apenas) devem se cuidar como qualquer pessoa que pratica algum esporta e se hidratar", explica Ruth Leiva, da Unidade de Transplantes do Hospital San José na capital Santiago.

"Na hora de entrar no gramado me esqueço de tudo, sou uma pessoa normal, sou a pessoa mais feliz", afirma Sánchez.

- Promover a doação -

Quase 2.200 pessoas esperam por um órgão no Chile atualmente.

O número de transplantes não aumentou significativamente no país desde a promulgação da lei que estabelece que todo maior de 18 anos é doador em caso de morte, mesmo com as campanhas de comunicação do Estado promovendo os transplantes.