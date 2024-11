Um em cada quatro finlandeses com menos de 35 anos acredita que as mulheres merecem ser violentadas

Em todas as faixas etárias, um em cada cinco homens teve esta reação.

"O nosso estudo mostra que, embora nem todos os homens aceitem a violência contra as mulheres, muitos homens a toleram, o que é preocupante. Com a sua atitude, os homens normalizam a violência contra as mulheres", disse em comunicado Silla Kakkola, presidente do Nytkis e do Observatório Finlandês de Violência.

No entanto, os resultados revelam algumas incoerências: embora 21% dos homens considerem que as mulheres podem merecer ser sujeitas à violência, 90% acreditam que a violência contra as mulheres é sempre repreensível.

O primeiro-ministro finlandês, Petteri Orpo, reagiu afirmando que "a violência contra as mulheres é uma vergonha para a sociedade finlandesa".

"A sociedade como um todo deve se esforçar para mudar estas atitudes desviantes e perigosas e erradicar a violência contra as mulheres", escreveu ele em uma publicação no Instagram, apelando aos "homens para que assumam a sua responsabilidade".

A Finlândia é um dos países menos seguros da União Europeia para as mulheres.