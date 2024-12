Iraque exuma restos de cerca de 100 mulheres e crianças de vala comum

As autoridades do Iraque exumaram os restos de cerca de 100 mulheres e crianças curdas de uma vala comum no sul do país, todas prováveis vítimas do antigo regime do ditador Saddam Hussein nos anos 1980, informou o governo nesta quinta-feira (26).

A vala está localizada perto de Tal al Shaijia, na província de Muthana, segundo um jornalista da AFP presente ao local. Equipes especializadas iniciaram a exumação dos restos em meados de dezembro.

"Após remover a primeira camada de terra e quando os restos ficaram claramente visíveis, descobrimos que pertenciam a mulheres e crianças vestidas com roupas curdas", declarou à AFP Diaa Karim, chefe da autoridade iraquiana responsável pelas valas comuns.