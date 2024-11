China acaba com memorial improvisado para vítimas de atropelamento

O balanço mais recente do atropelamento tragédia registra 35 mortes e 43 pessoas feridas, segundo a imprensa estatal.

A polícia informou que Fan foi detido no local, mas que permanece hospitalizado e em coma depois de provocar ferimentos com uma faca em seu pescoço e outras partes do corpo, o que impediu um interrogatório.

A força de segurança afirmou que investigações preliminares sugerem que o ataque foi provocado pela irritação de Fan com a divisão de bens após seu divórcio.

Correspondentes da AFP observaram na noite de terça-feira o momento em que serviços de entrega colocaram arranjos de flores ao lado de velas diante do complexo exportivo para homenagear as vítimas.

Mas na manhã desta quarta-feira, as equipes de limpeza retiraram as flores e as velas. Alguns funcionários afirmaram que receberam ordens "de cima".

