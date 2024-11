COP29: Marina Silva diz que 'presentes de Deus' energéticos devem ser consumidos com moderação

O vice-presidente, Geraldo Alckmin, compareceu em seu lugar. O Brasil sediará a COP30 no próximo ano em Belém.

Especialistas em clima receberam com reservas a nova NDC do Brasil, embora o país também esteja comprometido em alcançar o "desmatamento zero".

"Queremos chegar ao desmatamento zero em 2030", disse a ministra.

O objetivo proposto pelo governo brasileiro equivale, em termos absolutos, a uma redução nas emissões para atingir entre 850 milhões e 1,05 bilhão de toneladas de gás carbônico em 2035.

Mas essa faixa não é compatível com o objetivo global de manter o aumento da temperatura média do planeta em +1,5 ºC, segundo o Observatório do Clima, entidade brasileira independente.

Além disso, o Brasil tem planos próprios para expandir a exploração do petróleo, lembrou o Observatório.