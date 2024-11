Exército israelense anuncia morte de 6 soldados no sul do Líbano

Uma semana depois, as forças israelenses iniciaram operações terrestres no sul do Líbano, onde 47 militares israelenses morreram em combates contra o grupo pró-iraniano.

Mais de 3.300 pessoas já morreram no Líbano, segundo as autoridades, desde que os enfrentamentos começaram em outubro de 2023, quando o Hezbollah abriu uma frente contra Israel em apoio ao aliado Hamas na Faixa de Gaza, onde o movimento islamista palestino está em guerra com Israel.

A maioria das vítimas morreu a partir do início da ofensiva israelense em setembro.

