Irã afirma manter contato indireto com os EUA apesar da eleição de Trump

Os Estados Unidos e o Irã romperam relações diplomáticas em 1980, pouco depois da Revolução Islâmica que derrubou a dinastia Pahlavi, apoiada por Washington.

No entanto, eles se comunicam indiretamente por meio da embaixada suíça em Teerã e do sultanato de Omã, que frequentemente atua como intermediário.

Durante seu primeiro mandato (2017-2021) Trump foi o arquiteto da chamada política de "pressão máxima" contra o Irã e restabeleceu as sanções.

Em 2018, os Estados Unidos se retiraram do acordo internacional destinado a regular as atividades nucleares do Irã em troca de uma suspensão das sanções internacionais.

