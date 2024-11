Azerbaijão tenta relançar COP29 após incidente com França e saída da Argentina

A principal linha de conflito é clara: quanto os países desenvolvidos devem pagar para ajudar as nações mais pobres a se adaptarem às mudanças climáticas e a se afastarem dos combustíveis fósseis.

As nações ricas estão relutantes em gastar muito mais do que os US$ 100 bilhões (577 bilhões de reais) por ano já comprometidos, conscientes de seus cidadãos atingidos pela inflação e de suas economias instáveis.

Mas os países em desenvolvimento alertam que precisam de pelo menos US$ 1 trilhão (R$ 5,7 trilhões de reais) para se defenderem dos estragos da mudança climática e cumprirem os compromissos de atingir emissões líquidas zero.

Fontes descrevem as discussões em andamento como difíceis, com os negociadores lutando para ajustar um texto preliminar antes que os ministros cheguem em poucos dias para fechar um acordo.

"Nesse ritmo, não conseguiremos entregar algo significativo até sábado, conforme solicitado inicialmente pela presidência", alertou Fernanda de Carvalho, líder de política climática da WWF.

A questão do papel que os Estados Unidos desempenharão na ação climática e no financiamento paira sobre as negociações, especialmente antes do retorno de Trump à Casa Branca em janeiro.