Biden e Xi chegam a Lima para cúpula sob a sombra do retorno de Trump

"Acho que a única coisa sobre a qual os líderes da Apec e do G20 estarão falando é sobre o único líder mundial que não está lá, Donald Trump", diz Victor Cha, do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais (CSIS), com sede em Washington.

As conversas girarão em torno do que "esperar do novo governo Trump em termos de comércio, alianças e outras questões", acrescentou o especialista em declarações à imprensa.

A reunião terá início nesta quinta-feira com reuniões ministeriais que também contarão com a presença de representantes do Japão, Coreia do Sul, Canadá, Austrália e Indonésia, entre outros.

- Falcão para a China -

Na quarta-feira, o presidente eleito nomeou o senador republicano Marco Rubio, defensor de uma postura dura em relação à China e ao Irã, para chefiar a diplomacia.

Criado em 1989, o fórum da Apec defende o comércio sem barreiras, uma agenda que vai contra a promessa de campanha de Trump de impor tarifas de até 60% sobre as exportações da China.