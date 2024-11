França busca 'relançar cooperação' com América Latina

A viagem à América do Sul, 60 anos depois da realizada durante três semanas pelo então presidente e herói da Segunda Guerra Mundial, Charles de Gaulle, ocorre por ocasião da cúpula do G20 no Brasil, prevista para segunda e terça-feira.

E em um contexto de tensão sobre o acordo comercial em negociação entre a União Europeia e os países do Mercosul (Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai), cuja assinatura é rejeitada pela França em sua forma atual. Agricultores franceses preveem protestos a partir de segunda-feira.

Durante a cúpula do G20, focada no desenvolvimento sustentável, na transição energética e no combate à pobreza, Macron se reunirá com o seu homólogo chinês, Xi Jinping, o presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa e o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi.

Em Buenos Aires, Macron buscará "aprofundar a parceria estratégica e histórica" em áreas como defesa, transição energética e transporte, em um contexto de abertura ao "investimento estrangeiro" e com o objetivo de "melhorar a situação econômica" da Argentina, segundo a presidência.

A visita também terá um componente comemorativo, com uma visita no domingo à igreja de Santa Cruz, onde o presidente francês prestará homenagem a cerca de 20 cidadãos franceses, incluindo duas religiosas, desaparecidos durante a ditadura argentina (1976-1983).

O Chile será a última parada de Macron durante o giro pela América do Sul na quarta e quinta-feira. Além de visitar a casa do poeta Pablo Neruda e se reunir com o presidente chileno, o esquerdista Gabriel Boric, Macron fará um discurso no Parlamento em Valparaíso sobre as relações com a América Latina.