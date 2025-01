ABPA: exportação de suíno e frango para México deve seguir firme com Pacic

São Paulo, 2 - A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) divulgou comunicado no qual considera que o fluxo de exportações de aves e de suínos deve se manter firme para o México em 2025, com a publicação oficial do governo mexicano sobre a renovação do Pacote contra a Inflação e a Fome (Pacic, sigla em espanhol), ocorrida no dia 31 de dezembro de 2024, informada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil.Segundo a ABPA, com a renovação do Pacic, ficam mantidas as condições atuais para importação dos produtos, com ausência de cotas limitadoras com tarifa zero. O novo Pacic continuará em vigor ao longo de todo o ano de 2025.Após o estabelecimento do Pacic, a parceria entre brasileiros e mexicanos foi significativamente fortalecida. Apenas nos 11 primeiros meses de 2024, o programa tornou viável a importação de 205 mil toneladas de carne de frango (+18,8% em relação ao mesmo período do ano anterior) e 42 mil toneladas de carne suína (+49,7% segundo o mesmo período comparativo), o que gerou ao Brasil receitas somadas de US$ 620 milhões. Atualmente, o México é o 7º maior importador de carne de frango do Brasil, e o 10º principal destino em carne suína.O presidente da ABPA, Ricardo Santin, disse na nota que "ao longo do último ano, o Ministério da Agricultura do Brasil dedicou grandes esforços para a manutenção da posição brasileira como fornecedor no âmbito do Pacic. As boas relações entre os países e a sólida parceria construída entre produtores brasileiros e importadores mexicanos indicam que o fluxo de carne de frango e de carne suína do Brasil ao México deverá seguir em ritmo positivo ao longo de 2025, gerando resultados positivos para as duas nações".Criado há cerca de dois anos pela Secretaria de Fazenda e Crédito Publico do México, o Pacic tem como objetivo controlar efeitos inflacionários e escassez de alimentos, o pacote incentiva a oferta por meio da importação de produtos estratégicos, como a carne de frango e a carne suína.