Kanye West disse que "judeus controlavam as Kardashians", segundo nova ação

O reclamante diz que West também lhe mostrou fotos de Kim Kardashian nua.

O ex-funcionário também alega violações contratuais, como assédio e salários pendentes.

"Com a apresentação desta ação, pretendemos reivindicar os direitos de nosso cliente e obrigar Ye a aprender que essa conduta não tem lugar em nossa sociedade", disse, em um breve comunicado, o advogado William Reed, que representa Aficionado.

A ação busca uma compensação financeira para ressarcir pagamentos contratuais que estariam pendentes, assim como danos emocionais e psicológicos.

West, de 47 anos, acumulou uma série de manchetes por seus comentários, que também lhe fizeram perder acordos comerciais lucrativos.

O rapper se desculpou no ano passado com a comunidade judaica em suas redes sociais por explosões anteriores, enquanto falava abertamente sobre o desafio de lidar com problemas de saúde mental.