Prefeito de Londres acusa Trump de atacá-lo pela cor de sua pele

"Isso afeta a mim e à minha família. Mas o que me preocupa não sou eu e a minha família, o que me preocupa é que ele é o líder do mundo livre", continuou.

Khan também disse que enfrentou "alguém cujas políticas eram sexistas, homofóbicas, islamofóbicas e racistas".

A relação entre os dois sempre foi marcada por tensões, alimentadas por declarações veiculadas na mídia.

Em 2019, Trump disse que o prefeito de Londres, o primeiro líder muçulmano de uma capital ocidental, estava fazendo "um péssimo trabalho no combate ao terrorismo" e era um "perdedor irremediável" e "muito lesado".

Por sua vez, o prefeito trabalhista acusou Trump de "populismo de extrema direita", antes de dar a sua aprovação à presença de um enorme bebê inflável com a efígie do presidente americano em uma manifestação em Londres, em junho de 2019.

Os comentários agora feitos no podcast sobre Trump contrastam com a linha do Partido Trabalhista.