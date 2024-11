Proposta na COP29 para aplicar impostos a criptomoedas e plásticos para a luta climática

Os plásticos e as criptomoedas poderiam ser fontes de receita tributária de forma semelhante aos voos e aos combustíveis fósseis para ajudar os países em desenvolvimento a combater as mudanças climáticas, de acordo com um grupo de trabalho liderado pela França, Quênia e Barbados na COP29.

Os três países acreditam que centenas de bilhões de dólares poderiam ser gerados por meio de "Impostos Globais de Solidariedade" sobre os setores mais poluentes para apoiar os países em desenvolvimento.

A primeira-ministra de Barbados, Mia Mottley, disse na COP29 da ONU, que acontece no Azerbaijão, que chegou o momento de "considerar as taxas".