Rússia ordena fechamento do famoso museu do gulag em Moscou

As autoridades russas ordenaram o fechamento, a partir desta quinta-feira (14), do premiado Museu da História do Gulag de Moscou, dedicado às vítimas da repressão da era soviética.

O fechamento foi oficialmente justificado por supostas violações das normas de segurança contra incêndio, mas ocorre em meio a uma intensa campanha do Kremlin contra a sociedade civil independente e aqueles que questionam a interpretação oficial da história.

"A decisão de suspender temporariamente as atividades do museu estatal do gulag foi tomada por razões de segurança", afirmou o Departamento de Cultura da cidade de Moscou.