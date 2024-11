Monumento aos heróis do levante do Gueto de Varsóvia é vandalizado na Polônia

O Ministério de Relações Exteriores da Polônia condenou nesta sexta-feira (15) um ato de vandalismo contra o monumento aos heróis do levante do Gueto de Varsóvia de 1943, perpetrado por desconhecidos, que o mancharam com tinta vermelha e preta.

"O monumento do Gueto de Varsóvia foi vandalizado na noite passada", escreveu o embaixador de Israel na Polônia, Yacov Livne, em uma publicação na rede social X, acompanhada de uma foto.

Um fotógrafo da AFP no local constatou que alguns trabalhadores estavam retirando a tinta deste monumento, localizado no terreno do antigo gueto, em frente ao Museu da História dos Judeus da Polônia, não muito longe do centro da capital polonesa.