Venezuela libertará neste fim de semana "225 detidos" após eleições presidenciais

As autoridades venezuelanas libertarão neste fim de semana "225 detidos" durante os protestos que eclodiram após a controversa reeleição do presidente Nicolás Maduro em julho, informou à AFP uma fonte do Ministério Público, que na véspera havia solicitado a revisão desses casos.

"Saem 225 detidos" neste final de semana, disse a fonte em resposta à consulta da AFP. As libertações começaram nas primeiras horas deste sábado em quatro prisões no centro do país.

