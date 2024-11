Quase um quinto dos casos de dengue pode ser atribuído à mudança climática, afirma estudo

O número real provavelmente está mais perto de 100 milhões, já que a imensa maioria dos casos não é notificada, em grande parte devido à falta de testes ou sintomas, aponta Mordecai.

O estudo foi apresentado pouco depois do início de um novo surto em Guadalupe, uma região francesa no Caribe.

Além da mudança climática, a globalização do comércio e das viagens, assim como o avanço da urbanização, favorecem a propagação dos mosquitos tigre.

Uma das estratégias promissoras para combater a dengue é introduzir na natureza mosquitos infectados com uma bactéria que bloqueia a capacidade do inseto de transmitir o vírus.

Mosquitos infectados com a bactéria Wolbachia foram introduzidos há cinco anos em grande parte da cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, segundo outro estudo apresentado na reunião anual, mas que também ainda não foi avaliado por pares.

Em 2024, enquanto o Brasil enfrentava sua maior epidemia de dengue, Niterói registrou apenas um pequeno aumento de casos, com o número 90% menor do que antes do experimento e sem comparação com o resto do país.